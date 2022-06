Zes opvallende houten vloeren

Populair, veelzijdig en visueel verbluffend. Hout heeft het allemaal. Hout kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het raamwerk, de daken, meubels of in decoraties. Maar één van de meest populaire toepassingen van hout is voor het gebruik van vloeren. De keuze voor een bepaald type hout of voor een bepaalde vorm is belangrijk, de vloer is vaak één van de eerste zaken die we opmerken bij het betreden van een ruimte. Hout is daarnaast verkrijgbaar in een eindeloze hoeveelheid kleuren, afwerkingen, vormen en maten. Vandaag geven wij een overzicht van een aantal vloeren, teneinde u te inspireren en te informeren.