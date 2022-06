Het huis van je dromen bestaat echt!

Buiten en binnen lopen door elkaar heen, een prachtig effect! Je hebt echt een vrij gevoel als je binnen aan tafel zit, want het uitzicht is geweldig. Wij zijn fan van de strakke glazen gevel die perfect staat bij de authentieke stenen. Buiten zien we het terras dat bestaat uit grote natuurstenen tegels, dat is de ideale plek om in de zomer te genieten van het mooie weer. In de winter als het gesneeuwd heeft kun je er lekker op sleeën en een sneeuwpop maken. Let ook op de houten gevel links op de achtergrond, waarbij de bovenzijde bestaat uit een modern vormgegeven zonnewering. Links daarvan zien we een enorm raam dat voor een boost aan daglicht in het interieur zorgt. Een expert geeft je graag advies als het om de inrichting van je woning gaat.