Luxe wonen in een prachtige flat

Erg zeldzaam in deze wijk is dit speciale tuinhuis. Erg leuk om te hebben voor in de zomer. Je kunt zelfs je gasten erin laten slapen. Als ze ouder zijn slapen kinderen ook graag in dit huisje. In de stad is elke beetje extra ruimte waardevol en zeker in Londen is dat het geval. Dit zomerhuisje is prefect voor een ontspannen tijd in de tuin en ook te gebruiken als extra opslagruimte.Vooral als je groene vingers hebt komt dit huisje van pas. Er is ook een terras waarop je kunt genieten van de zon en de omringende bomen geven ons het gevoel midden in de drukke stad toch in de vrije natuur te zijn.