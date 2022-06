Prachtige droomwoning aan de rivier

Er is geen plek waar je zo zuiver kunt genieten als in de badkamer. In deze badkamer wordt dat gevoel behoorlijk versterkt door de zachte tinten en een strak ontwerp. Dat schep een schitterende visuele rust. Via het enorme raam kijk je uit over de bomen, terwijl het daglicht zorgt voor een heldere lichtsfeer. Het bad gevuld met warm water is de plek waar je even helemaal tot jezelf komt. En in de avond heb je alle ruimte bij de wastafel. Een schitterende, symmetrische badkamer die voldoet aan alle moderne woonwensen en deze daarna zelfs overstijgt.

Met deze badkamer sluiten we onze tour door de woning af, maar we nemen je graag mee naar een ander mooi project. Blijf ons volgen, be inspired!