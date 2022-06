Een chique en statige gezinswoning

De verbinding tussen natuur en architectuur is een absolute trademark van de contemporaine architectuur. Op deze schitterende foto zien we daar een goed voorbeeld van. Vele jaren staat deze boom al op het gazon en heeft al veel woningen gebouwd zien worden, maar deze nieuwe woning laat een nieuwe benadering zien: door de heldere, open looks past het gebouw perfect bij de natuurlijke setting. In de schaduw van de boom geniet je elke zomer van je vrije tijd. Wat een heerlijke momenten kunnen we in en om ons huis beleven! Samen met een expert richt je een droomhuis in! Laten we snel even binnen gaan kijken.