Voor & Na: Herbouw van een boerderij in Limburg

Voordat we de rest van de bovenverdieping laten zien, kijken we nog even in welke staat deze zich bevond. We zien hier namelijk goed in welke mate de woning verouderd was. In de loop der tijd moet het gebouw verschillende keren aangepast zijn, links zien we bijvoorbeeld een raampje dat welhaast niet meer geopend of gesloten kan worden door de muur die daar haaks op is geplaatst. Deze raampjes doen ons bovendien twijfelen aan de isolatie van het oude pand.