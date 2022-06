Een opvallende woning in de straat

Als je in sommige straten komt, dan vallen woningen direct op als je ze passeert. En dat is in dit geval ook zeker zo! Want tussen de oude huizen in deze buitenwijk van de Duitse stad Hamburg, vind je deze opvallende woning. Een prachtig modern stukje architectuur dat zorgt voor een heerlijke ruime en vrijstaande woning. De architecten van Prell und Partner hebben er een zeer aantrekkelijk geheel van gemaakt dat zowel binnen als buiten erg leuk is om te zien. Reis dan ook maar snel via de digitale weg met ons mee om dit fraaie geheel te bekijken.