Stijlvol en multifunctioneel: de ideale keuken

Zonder verder al te veel in te gaan op de functies, laten we je in een eerste overzicht van de keuken vooral de sfeer even proeven. Een heerlijk rustiek en landelijk geheel met een fris en modern randje. Erg fraai is natuurlijk het schuine dak waaronder dit geheel gelegen is en dat zorgt met die fraaie houten balken al voor zo’n fantastische sfeer.