Alle benodigdheden voor jouw eigen garage aan huis

Waar plaats je een garage? Natuurlijk wil je dat je garage praktisch en gemakkelijk te bereiken is. Niet alleen voor jou, maar ook voor je auto, fiets of brommer. Toch wil je niet je buurtbewoners belasten met je nieuwe garage. Voornamelijk in de zij- en achtertuin kan je een garage bouwen. Dit is het zogenaamd achtererfgebied, wat een niet openbaar toegankelijk gekeerd gebied is. Vraag voor de bouw altijd om informatie, want elke situatie en woning is weer anders. Gelukkig is er dankzij het bestemmingsplan meer vergunningvrij, waardoor de bouw sneller kan verlopen. Ook de Wabo helpt om gemakkelijk en sneller een vergunning te krijgen. De bouw en de ligging van je garage hoeft je dus niet tegen te houden! Ook hier geldt: vraag van tevoren waar je je garage mag plaatsen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Heb je de knoop doorgehakt en staat de bouw van jouw garage op de agenda? Super! Toch zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Je mag namelijk niet zomaar een ruimte aanbouwen.

Sinds 1 oktober 2010 zijn aanbouwen omgevingsvergunningsvrij. Dit geldt niet voor alle aanbouwen, maar wel de meeste. De aanbouw is gebaseerd op de Bor bijlage II artikel 2. Het ministerie VROM is hier verantwoordelijk voor. Er is geen vergunning nodig als de garage voldoet aan het bestemmingsplan en niet hoger dan 5 meter is.

Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je garage aan alle regels voldoet. De gemeente toetst namelijk niet meer van tevoren of de garage aan het bouwbesluit voldoet. In het bouwbesluit staat onder andere hoeveel daglicht er in de garage moet zijn, wat de isolatiewaarde is en hoe je moet ventileren. Let op, de gemeente mag achteraf wél controleren of je garage aan alle eisen voldoet. Lees jezelf daarom goed in, zodat je zeker weet dat je garage volgens alle regels gebouwd kan worden. Voor het bouwen van een garage is het verstandig om architecten bij de hand te nemen. Zo kan de bouw niet mis gaan!