Het meest minimalistische huis ter wereld!

Het is een woning met een unieke stijl, maar ook met veel faciliteiten. Alle moderne woongemakken zijn er in aanwezig. In deze keuken kun je goed uit de voeten. Zoals we allemaal weten is de keuken het hart van het huis, daarom hoef je je niet in te houden als het gaat om het design van de keuken! Een praktische opstelling zoals hier maakt het makkelijk om voor de familie de lekkerste gerechten klaar te maken. Omdat alles zo strak ontworpen is, is het erg eenvoudig om de keuken schoon te houden, dat is wel zo hygiënisch! Ook hier is veel aandacht besteed aan de ledverlichting, het is duidelijk dat het een groot aandeel in de sfeer heeft. Veel mensen onderschatten het belang van een juiste verlichting. Samen met een interieurontwerper kijk je eenvoudig wat het beste design voor jouw woning is.