Atelier 4D: uniek design voor thuis

Mooie tafels zie je overal, dat is geen unicum. Maar een tafel die uit één stam vervaardigd is, op ambachtelijke wijze, dat is pas echt bijzonder. Deze tafel die de naam Es draagt, wordt door Atelier 4D op maat gemaakt, zodat hij altijd bij jouw interieur past. Deze tafel is gemaakt van essenhout en heeft een prachtig lichte aura rond zich, die je ontbijt of eetkamer direct veranderd in een moderne kamer waarin je kunt genieten met familie en vrienden. Het hout is licht en donker, waardoor een mooi contrast ontstaat en een dynamisch design. Het kan ons niet ontgaan zijn dat de staande lamp Zef ook op de foto te vinden is. De combinatie tussen de twee is heel goed. De reden daarvoor is natuurlijk het kleurenschema, modern zwart en licht hout.