Functionals: eenvoud en moderne klasse

Hier zien we Mr. Ed op verschillende planken staan, waardoor de kast in diverse gebieden mooi verlicht is. Zo kun je op strategische plekken op de kast het licht laten schijnen. Dat werkt veel efficiënter dan een permanente verlichting, deze handige en mobiele lampjes zijn geknipt voor in de boekenkast! Ze vallen echt op door hun bijzondere vormgeving. Niet alleen de details en de afwerking van de lampjes zijn opvallend, ook de wijze van produceren is noemenswaardig. De onderdelen van deze lampen worden in Europa en Azië gemaakt in kleine gespecialiseerde fabrieken die hoogwaardige producten afleveren, precies zoals je mag verwachten bij deze designlampen. In Goirle, Nederland, wordt de montage en de distributie gedaan.

Tot zover deze prachtige ontwerpen van functionals. We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij. Blijf ons volgen voor de nieuwste trends.



