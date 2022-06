Een jaar lang je huis blinkend met de Nieuwjaars-schoonmaak-challenge

Dag 27: maak de wasmachine goed schoon. Laat hem een keer draaien zonder was, eventueel met een machinereiniger. Geef ook je droger wat aandacht en haal vervolgens nog een doekje over beide apparaten.

Dag 28: ga met een hogedrukreiniger over de tegels van je patio of je tuin en pak gelijk ook even het tuinmeubilair mee.

Dag 29: maak je auto van binnen goed schoon en verwijder alle achtergebleven snoeppapiertjes en andere rommel. Doekje halen over het dashbord en het eventuele kinderzitje en tot slot het interieur goed stofzuigen.

Dag 30: De laatste dag! Tot slot is het van belang om alles wat je de afgelopen 30 dagen heb schoongemaakt zelf ook even schoon te maken. Dan is het weer helemaal klaar voor volgend jaar.

