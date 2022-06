Capi Europe: wereldspeler in het spel van topdesign

Niet alleen bij het buitenzwembad of op het gazon is de pot erg mooi. Ook in een nis in de muur staat hij fantastisch. Op de afbeelding zien we een nis in een metaalkleurig wand, hetgeen natuurlijk supermodern oogt. In deze nis vinden we de Tube, maar dan een lager mode, waardoor hij geschikt is voor een nis als deze. Het bijzondere van deze combinatie is het contrast tussen het kunstmatige van de wand, de strakke pot met natuurlijke ritmes, en de prachtige plant. Zo creëer je direct een prachtige ingetogen sfeer. Ook deze pot is bij Capi Europe verkrijgbaar in de kleuren: wit, antraciet en mokka.