De meest bijzondere gamerooms van dit moment!

Het Gooise (interieur-)architectenbureau Kabaz is verantwoordelijk voor de inrichting van deze spectaculaire ruimte. Op de andere foto's van deze gameroom komen we onder andere filmposters tegen van The Godfather en Scarface, daaruit wordt misschien duidelijk wat de interieurarchitecten voor ogen hadden. Een stoere en donkere ruimte, waar de rook van sigaren langzaam omhoog dwarrelt om vervolgens kapot te slaan tegen de prachtige kroonluchter boven de pooltafel. In deze kamer kan onder het genot van een borrel en een potje pool nog eens gesproken worden over zaken, of over sport, of waar eigenlijk niet over? De verschillende lampen en spotjes brengen precies de juiste hoeveelheid licht in deze kamer, die zowel stoer als chic is. Een uitgebreide beschrijving van deze ruimte vindt u hier.