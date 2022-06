Kuntz en Meubels

Genieten met het hele gezin van een goede maaltijd. Wie wil dat niet? In een kamer als deze is dat absoluut geen probleem! De hoeveelheid licht in deze kamer is enorm, de vloer schept een huiselijk sfeer en gezellige live muziek is nooit ver weg, gezien de vleugel die achter in de kamer staat. Natuurlijk heeft deze prachtige eettafel de centrale plek in deze kamer. Ga lekker zitten op de Eames stoelen en wacht tot het eten op tafel wordt gezet. De eettafel zelf is natuurlijk het kunstwerk waar het allemaal om draait! Vervaardigd uit Zebrano fineer en wit HPL steelt hij de show in iedere kamer. Een leuk detail is dat de strepen op het blad schuin naar elkaar toe lopen, maar de tekening van het hout loopt recht, hierdoor straalt het meubel de nodige rust uit en oogt het strak. De ene kant van de tafel is wit, de andere houtkleurig, waardoor de eerste zeer licht en de andere nogal massief oogt: een mooi en ruimtelijk contrast dus!