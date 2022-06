Prachtige architectuur als leuke nieuwbouwwoning

Dat dit huis zo stoer is, hebben we al eerder benadrukt. Maar voor we nog even een klein kijkje in het interieur kunnen nemen, bekijken we die stoere kant nog even weer. Leistenen zijn mooi om op het dak te gebruiken, maar zoals je kunt zien doen ze het ook ontzettend goed als gevelbedekking. En dat zorgt juist voor dat stoere tintje. Het contrast met al het witte grind rond het huis is ook heel weg mooi om te zien. En kijk ook hier vooral weer even hoe groot het contrast is met de huizen in de omgeving. Dit huis is wat dat betreft echt uniek.