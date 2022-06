Een verborgen verrassing achter een jaren 50 gevel

We hebben het al even over dat typische Britse van een gevel gehad. Snap je nu wat we bedoelen? Rode bakstenen en een simpel pannendak, leuke ramen met kleine ruitjes, maar ook een moderne voordeur. De rustieke en klassieke sfeer van dit huis heeft daarmee een hedendaags tintje gekregen. Maar wat we al wel vast kunnen verklappen, is dat dit nog maar het puntje van de ijsberg is. Het begin is in ieder geval al goed, zeker ook als we de vrijstaande ligging en de ruimte rond het huis er bij betrekken.