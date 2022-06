SO • IN Sosin Interieurs: bijzondere kleuren, strakke vormen

Een van de meest sfeervolle zaken in een interieur is natuurlijk de ouderwetse open haard. Geen warme bron kan de warmte die deze oude vertrouwde huisvriend uitstraalt evenaren. SO • IN Sosin Interieurs sluit hierbij aan op een oude traditie die nog steeds springlevend is. Natuurlijk is de open haard met zijn tijd meegegaan, waardoor hij nu in diverse mooie vormen beschikbaar is. Deze strakke vormgeving, met een moderne houtopslag, is het summum als het gaat om deze bron van warmte. De haard heeft een metallic look en past daarom goed in vrijwel alle moderne interieurs. Naast de functie van warmte bron doet hij dienst als room divider, waardoor je in een grote open ruimte feitelijk twee ruimtes creëert, zonder het gevoel van ruimtelijkheid te verliezen.