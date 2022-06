Blikvanger: een glimp van de kosmos

Nederland staat er bekend om, trekt jaarlijks miljoenen mensen van over de hele wereld en geeft ons leven kleur en fleurigheid. We hebben het natuurlijk over de tulp. In de zeventiende eeuw hadden we zelfs te maken met een tulpenmanie, waarbij de prijs van een tulpenbol even hoog was als een Amsterdams grachtenpand (tussen de 3 en 4 duizend gulden) een ervaren vakman verdiende in die tijd 700 gulden per jaar. Het wordt ook wel de eerste economische bubbel genoemd. Blikvanger creëert met dit werk natuurlijk een verwijzing naar dit verleden en onze huidige nationale identiteit in het buitenland. Nederland is naast tulpenland vooral een handel- en industrieland. Deze tak van Nederland zien we terug in de zwart metalen (pons)schijven waarvan de lamp gemaakt is. Het felle licht wordt gecreëerd door de halogeen lampen van 12v, waarin twee reflectie-spiegellampen zijn verwerkt. Let even op het prachtige spel tussen licht en schaduw dat de kamer een prachtige sfeer geeft. Dit lichtobject bestaat uit 100% hergebruik materiaal, waardoor je naast een poëtische ook een milieuvriendelijk lamp in huis hebt. De afmetingen van deze lamp zijn: 0.60 x 0.60 x 1.80m.