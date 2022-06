Studio Zipp: oud wordt nieuw

Studio Zipp is niet alleen geïnspireerd door het verleden. Ook het heden is een belangrijke bron van creatieve inspiratie. Met name de natuur is een dankbaar onderwerp. Op de afbeelding zien we een geborduurde bloem en prachtige dieren, deze zorgen direct voor een kunstzinnige en natuurlijk sfeer in je interieur. Waarom is dat zo mooi? Mensen vinden het over het algemeen fijn om natuurlijke afbeeldingen te zien, dan voelen we ons op een bepaalde manier meer verbonden met de natuur, al is het maar schijn. Studio Zipp kan ook een borduursel maken van je favoriete huisdier, dan maak je jouw interieur direct persoonlijk.