Moderne en creatieve vogelhuisjes

Tot slot nog dit opmerkelijke vogelhuisje van het Duitse Radius Design. De aluminium behuizing van dit vogelhuisje beschermt de constructie tegen invloeden van buitenaf. De meegeleverde riem maakt het gemakkelijk om het huisje tegen allerlei soorten palen of bomen te bevestigen. Een simpel, gemakkelijk en elegant ontwerp.

