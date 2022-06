Vermijd deze 5 fouten bij het inrichten van je hal!

De hal is een ideale plek om een kleine smalle tafel, bureau of ladekast te plaatsen waar je je kleine spullen zoals sleutels en post op plaatst bij binnenkomt. We weten allemaal hoe het is om na een lange tocht door de winkels thuis te komen vol beladen met tassen, sjaals, handschoenen, sleutels. En hoe heerlijk is het dan wanneer je dan direct een plek hebt waar je al deze spullen even kunt deponeren? En laten we het ook even hebben over de verlichting. Ja, meestal hebben we wel een felle plafondlamp in de hal die ook praktisch is wanneer je jezelf even in de spiegel wilt bekijken. Maar ook warme sfeerverlichting langs randen (bijvoorbeeld onder je traptreden!) of in de vorm van lampen op de tafel kunnen hier veel toevoegen.