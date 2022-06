25 ideeën om je woning te verbeteren onder de 100 euro – deel 1

Het verbeteren van je huis lijkt nooit op te houden en kan een kostbare onderneming worden tenzij je over een berg handige tips beschikt onder de 100 euro. Je weet dat we je graag alles vertellen over simpele DIY projecten die je huis er fenomenaal laten uitzien zonder dat je je bankrekening hoeft te plunderen. Vandaag presenteren we je daarom 13 fantastische ideeën om uit te proberen. Interieur designers kennen allemaal de waarde van kleine – maar belangrijke – veranderingen in je huis en we hebben opgelet welke verbeteringen zij aanbrengen dus je kunt deze projecten veilig uitvoeren in de wetenschap dat ze designer-proof zijn en gegarandeerd een grote impact zullen hebben op je huis. Wanneer je klaar bent om je gereedschapskist op te zoeken, dan gaan we aan de slag…