Bijgebouw met unieke mogelijkheden op een landgoed

Wat hier op de foto te zien is betreft de staat waarin dit gebouw zich bevond voor dat de verbouwing van start ging. Duidelijk is te zien dat dit al lang niet meer de oorspronkelijke staat van het gebouw is. Lelijk was deze situatie niet. Vooral het ingangsportaal straalde wel enige allure en moderne architectuur uit, maar vooral de uitbouw aan de zijkant van het gebouw was iets minder geslaagd. Het reclamebord op de gevel droeg ook zeker niet bij aan de uitstraling die het gebouw eigenlijk zou moeten hebben… Het was dus zeker tijd voor vernieuwing!