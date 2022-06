15 badkamer designs die je niet mag missen!

De industriële stijl is mateloos populair, al jaren. En steeds weer vinden we nieuw ontwerpen die ons verrassen. Het is dus een zeer plooibare stijl! Deze badkamer bewijst dat door zijn verrassende looks! De chique twist is onbetwistbaar aanwezig, maar de ontwerper is de basis van de industriële stijl niet uit het oog verloren: strakke metalen, veel glas en strak sanitair! In de douchecabine zien we de natuurstenen wand. Een verrassende combinatie met de stalen douchekop!