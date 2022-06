Schitterend modern huis vol ideeën om te kopiëren

We sluiten deze rondleiding door het huis af met een kiekje van de andere zijde van de badkamer. Hier zien we de schitterende lichtval die via het grote raam naar binnenvalt! Echt fijn wakker worden in deze kamer als je in de ochtend je tanden staat te poetsen! We vinden de uitvoering van de toiletten erg stijlvol en op een of andere manier passen ze erg goed bij de kleine radiator onder het raam. Zojuist hadden we het over de Italiaanse finesse, wel dit is daar nu precies een voorbeeld van! Let ook even op de bijzondere wanden, deze zijn met een frescotechniek behandeld. Dat zorgt voor een mediterraanse look.

We hopen dat je geïnspireerd bent door deze voorbeelden. Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën.