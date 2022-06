10 easy woonprojecten om thuis te doen!

Ideaal voor een student of scholier: deze mooie kast met een lichte look. Je hoeft echt niet alle meubels bij een dure speciaal zaak te komen, deze kast past mooie bij de rest van je gekochte interieur. Dat scheelt in de prijs! Je maakt een ontwerp, stelt de maten op, doet de voorbereidende werkzaamheden, zoals het kopen van de juiste schroeven en het voorboren van het hout. Eventueel afschuren en lakken. Daarna zet je de kast on the spot in elkaar, dat is makkelijk en het scheelt een boel gesjouw met een in elkaar gezette kast. Maak de kast zo dat hij makkelijk in en uit elkaar te halen is, want dat is weer makkelijk bij een verhuizing. Samen met een expert ontwerp je snel een supermooi huis!