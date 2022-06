Multifunctionele ruimte in de tuin

Het traditionele houten tuinhuis was in een tuin als deze sowieso geen optie geweest. Door de aanwezigheid van meerdere beeldende kunstwerken in deze tuin moet een tuinhuis ook een artistieke lading meekrijgen. Door de juiste architect hiervoor in te schakelen hebben de bewoners van dit perceel ook in de vorm van hun tuinhuis een prachtige vorm van kunst gekregen. Zoals hier te zien is zorgt het vele glas in het ontwerp ook voor een grote hoeveelheid licht in dit gebouwtje. Ideaal om als atelier, studio of kantoor te gebruiken!