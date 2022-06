Artistiek landhuis bij zee

Zon, zee, strand, duinen… De kust heeft op heel veel mensen een grote aantrekkingskracht. Wonen in de buurt van de zee geeft een ontspannen en rustgevend gevoel. Die rust en ruimte is voor de architecten van De Zwarte Hond uitgangspunt geweest om een bijzonder staaltje architectuur in de duinen te creëren. Midden in de Randstad, met Rotterdam en Den Haag binnen handbereik, is deze prachtige villa gesitueerd in de duinen bij Hoek van Holland. Dit ontwerp is uniek en helemaal toegespitst op de wensen van de bewoners. Vooral de verschillende lagen in het huis zijn een weerspiegeling van het duinlandschap waarin het huis ligt. Ga met homify mee op een bijzondere wandeling door deze artistieke woning!