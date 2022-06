Remco Vermaat: foto en schilderkunst, een verrijking voor elk interieur

Met de komst van de fotografie in de eerste helft van de negentiende eeuw verloor de schilderkunst het monopolie op de representatie van de werkelijkheid. De fotografie was ook veel reëler en preciezer dan de schilderkunst, waardoor de kunst een nieuwe route insloeg. Het ging niet langer om het realistisch vastleggen van de werkelijkheid, maar het uitbeelden of vangen van een moment, met name de emotionaliteit of psychologische lading daarvan werd belangrijk. Daar was de schilderkunst juist veel beter in, omdat ze minder vast zat aan de realiteit dan de fotografie. Deze laatste techniek zat vast aan de natuurwetten, terwijl de schilderkunst daar los van stond. Zij kon opereren volgens de regels van de verbeelding. De werken van Vermaat tonen aan dat deze scheiding tegenwoordig niet meer op gaat, door de vlucht van de digitale technologie is het nu mogelijk om fotografisch materiaal te bewerken alsof het om verf gaat. Dit essentiële verschil tussen verf en film is met de komst van de fotobewerkingsprogramma's opgeheven.

