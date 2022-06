Voor en Na: van oude boerderij naar prachtig droomhuis

Een oude boerderij omtoveren in een woonhuis? Het is niet de eerste keer dat we je dat laten zien, maar toch is het elke keer weer anders. Neem nou dit project: een oude boerderij die al wat in verval was geraakt heeft een prachtig tweede leven gekregen. Maar de boerengeschiedenis is daarbij niet uitgewist. Het tegendeel is juist waar: op prachtige wijze komen namelijk authentieke elementen weer terug. Comfort is er gelukkig ook en daarmee is dit prachtige droomhuis compleet. Kijk lekker met ons mee naar dit inspirerende project van de interieurarchitecten van 3rdskin uit de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.