Hout en steen in een charmant appartement

Deze buffetkast is ook een oplossing die je eigenlijk vaker zou moeten zien. Zeker met zo’n mooie wijnkoelkast. Op die manier zijn je flessen altijd lekker op temperatuur en kun je optimaal van je glaasje wijn genieten. En het is ook een goed alternatief oor een wijnkelder als je daar geen ruimte voor hebt. Heb je trek in iets sterkers? Ook dat is geen enkel probleem want die flessen staan ook al gezellig op je te wachten. Op bezoek gaan bij vrienden komt er waarschijnlijk niet zo vaak meer van, want ze willen elke keer bij jou op bezoek komen in je minicafé! En als je alleen bent, kijk je heerlijk mijmerend uit over de mooie omgeving. Wie wil nou niet zo’n appartement?