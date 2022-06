Surrealistisch design van ​Cucú

Soms kom je design tegen dat je spontaan doet lachen, omdat het zo humoristisch, gewaagd en absurd is. Het surrealistische design van Cucú (Spaans voor eigenaardig, maf, typisch en gek) is precies het soort waar we vrolijk van worden. We denken bij het zien van het design van Cucú ook aan direct aan de grote meester van het surrealisme in de schilderkunst: Salvador Dalí, die de meest fantastische voorstellingen uit zijn onderbewust op het canvas wist te toveren.

Cucú creëert haar design deels gevonden elementen, dat noemen we ook wel found object of upcycling design, een creatieve methode waarbij bestaande producten een nieuwe functie krijgen. Ze worden uit hun oude context in een nieuwe geplaatst, die nieuwe context is het nieuwe werk. In de muziek zien we deze praktijk ook wel bij het samplen, bijvoorbeeld in de hiphop.

Alle ontwerpen van Cucú zijn uniek of hebben een zeer kleine oplage. Het design is soms bruikbaar, praktisch en toepasbaar, een andere keer is het werk juist autonoom en conceptueel. We gaan je in dit artikel een aantal mooie ontwerpen laten zien die je interieur zeker een artistieke twist zullen geven. Ga mee op een tour door de surrealistische wereld van Cucú.