7 schitterende trappen van metaal die je gezien moet hebben

Het ontwerp van deze trap is sierlijk. Het is minder zwaar dan het ontwerp van de andere trappen die we je hebben laten zien. Waardoor komt dit? Door het speelse design. De balustrade bestaat uit smalle balken. Dit geeft het ontwerp een sierlijke touch. Het is een ideaal ontwerp voor een trap die niet de blikvanger in de ruimte is, maar toch een beetje de aandacht wilt trekken. Natuurlijk kun je met dit ontwerp spelen. De balken kunnen bijvoorbeeld ook verticaal zijn in plaats van horizontaal. Laat je fantasie de vrije loop!