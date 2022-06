Onthout: klassieke spelletjes

Vandaag de dag zou het spel doe ff relaxt heten of chill out, of iets dergerlijks. Maar in 1896 kwam het in in Engeland op de markt onder de naam Ludo en wij kennen het als Mens Erger je Niet. Het spel heeft zijn oorsprong in India waar het- zij het een stuk complexer- Pachisi wordt genoemd. Deze eigentijdse versie heeft qua sfeer wel wat weg van dat oude Indiaas spel. Dit komt natuurlijk door het prachtige hout, dat een oude en traditionele indruk maakt. De spelregels hoeven we je natuurlijk niet uit te leggen. Wel is het leuk om te weten dat je echt met dit spel kan spelen, maar je mag het ook gerust als deocratief object gebruiken, want zo mooi is dit spel!