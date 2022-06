37 geweldige ideeën voor je eigen verticale tuin

Geluk zit hem in de kleine details. En harmonie komt voort uit kleine keuzes. Planten met hun mooie vormen, kleuren en geuren zijn keuzes die nooit kunnen missen. Met hun aanwezigheid word je huis aangenaam, de sfeer wordt meer delicaat en de zorg is meer attent. Ze zijn ideale metgezellen. Dit wetende, presenteren we je 37 goede ideeën, zodat ook jij je eigen tuin in huis kunt maken. Wanneer je direct denkt aan het gebrek aan beschikbare ruimte in je huis, dan is het tijd om de aandacht te richten op de lege muren in huis. Elke kleine verticale hoek of nis kan tot een perfecte verticale muur met planten worden omgetoverd. En dat is wat je hieronder kunt zien met eenvoudige ideeën die gemakkelijk gekopieerd kunnen worden. Kijk mee en laat je inspireren!