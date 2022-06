Mason Jars: populaire glazen potten

Voor de echte zoetekauw is deze toepassing geen verrassing. We gebruiken de afsluitbare pot vaak om snoepgoed in te bewaren. Vaak zien we ze ook in Oudhollandse snoepwinkeltjes. Deze potten zijn wel heel bijzonder, let maar eens op de deksels. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen zijn dol op deze vrolijke potten. De pot is eenvoudig open en dicht te draaien en houdt je snoepgoed lang goed.