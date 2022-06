Hollandse toppers: schitterend design

Ook de vogels hechten aan een veilige woonstee. Hoe leuk is het dan om ze een snaveltje te helpen. Dit betonnen vogelhuisje is de perfecte woning voor vogels. Het ontwerp is gecreëerd door Dwarst, een jong design label dat is opgericht door Bart Noordermeer en Natasja van Kaam. Het bijzondere van dit huisje is dat het met de handgemaakt is en helemaal bestaat uit robuust beton, waardoor het huisje een speciaal design heeft en supersterk is. Geen kat krijgt meer de kans om de vogels op te eten. Het product bestaat uit drie delen: een omkasting, de voorkant en een ring, die de constructie bij elkaar houdt. Het huisje is uit elkaar te halen en dus erg eenvoudig schoon te maken. Je kunt zelf de kleur en het design van de voorkant bepalen. Natuurlijk is dit vogelhuisje een hele verschijning in je tuin, terras of balkon.