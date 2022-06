Studio Picus: prachtige lichtobjecten, conceptueel design

Als je gaat voor een modern en strak interieur is deze lamp een waardevolle toevoeging. Studio Picus onderzoekt met deze lamp het snijvlak tussen hoogwaardige technologie en duurzame materialen. Deze sierlijke armatuur paart een klassieke vorm aan moderne LED-technologie. Deze techniek is energiezuinig, goed voor het milieu en genereert een hemels wit licht. Een bekende kwaliteit van hout is de warmte die het materiaal uitstraalt, het licht versterk dit natuurlijke karakter en genereert gegarandeerd een fijne ambiance in je interieur. De lamp is vooral goed te gebruiken als sfeer- of bureaulamp.

Tot zover het mooie werk van Studio Picus. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij.

Diederick Schneemann creëert design met een eenvoudige vorm en een krachtige visuele uitwerking in je interieur. Lees er alles over in dit artikel.

Op ons forum wachten experts op jouw vragen!