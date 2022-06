Voor & Na: Van oude portierswoning naar moderne studio

Vandaag behandelen we in onze Voor & Na de transformatie van een oude portierswoning. De architect Géraldine Laferté was verantwoordelijk voor de verbouwing van deze 17 m² grote woning. Géraldine Laferté is gespecialiseerd op het gebied van kleine ruimtes, de verbouwing van deze portierswoning met zijn beperkte oppervlak, was hem dus op het lijf geschreven. De woning bevond zich waarschijnlijk in slechte staat voor aanvang van de renovatie. De architect heeft met handige ingrepen een woning weten te creëren die flexibel is in te richten en die multifunctionele kwaliteiten met zich meedraagt. De woning blinkt uit in consistentie en esthetiek en is daarnaast functioneel en praktisch ingericht.