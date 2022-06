Diederik Schneemann: stille eenvoud, grote kracht

Dit meubel is een welkome faciliteit voor mensen met een gezonde dosis ijdelheid. Persoonlijke verzorging is belangrijk en het uiterlijk is daar een essentieel onderdeel van. De spiegel en het houten meubel zijn minimalistisch van vorm en zorgen voor een natuurlijke vibe in je interieur. Het is echt een meubel dat je verwacht in een walk in closet of moderne badkamer. Het houtenmeubel heeft naast de spiegel ruimte om make-up of andere persoonlijke spullen neer te leggen. Als je goed kijkt, dan zie je dat er twee doodhoofdjes op het meubel liggen. Wat heeft dat te betekenen? Het is een subtiele hint naar een bekend thema in de beeldende kunst: vanitas, dat is latijn en het betekent ijdelheid, maar ook leegheid. Het thema gaat in feite over de vergankelijkheid van de aardse dingen. Deze hint is grappig bedoeld en moet vooral met de nodige luchtigheid bezien worden. Het werk wordt overigens gemaakt door mensen die op de arbeidsmarkt willen integreren. Een mooi ontwerp wordt zo gekoppeld aan een goed sociaal initiatief.