Restauratie van een villa uit de jaren '70

Eenmaal bovengekomen is de verdieping verbazingwekkend mooi ingericht. De boekenkasten zijn een schitterend verlicht podium voor de werken van de grote schrijvers. Met behulp van persoonlijke decoraties en snuisterijen is deze ruimte vakkundig door de architecten persoonlijk en sfeervol ingericht. De balustrade is transparant en helder wit, waardoor deze verdieping ruimtelijk en helder is. Het daglicht valt door de mooie ramen naar binnen en doet een duit in het zakje als het om de lichte sfeer gaat. In deze kamer kun je heel mooi een handig bureau neer zetten, zodat je ontspannen thuis kunt werken. In dit vertrek wordt werken weer genieten. De jaren '70 liggen achter ons, maar in dit moderne interieur leeft de spirit of the seventies voort!

Tot zover de schitterende gerenoveerde villa uit de jaren '70. We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij. Blijf ons volgen, zodat je telkens op de hoogte bent van de nieuwste trends.

