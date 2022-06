homify 360°: een moderne yurt biedt veel comfort

Het dak van de yurt is in het midden open, waardoor het dakraam de gehele binnenruimte verlicht, dit betekent dat je weinig tot geen elektrische verlichting hoeft te gebruiken, waardoor je het milieu en je portemonnee ontziet. Deze opening dient ook als natuurlijke ventilatie en is erg fijn als het in de zomer warm is, daarnaast is de opening juist in de winter erg handig bij het gebruik van de houtkachel, die we ook in deze yurt aantreffen. Het ontwerp van de yurt is traditioneel nomadisch, dat wil zeggen dat de vormgeving van de woning de cyclische orde van het heelal volgt, waardoor er een bijzonder evenwicht in de woning ontstaat. Deze cyclische benadering van het heelal vinden we in veel niet westerse culturen. Nu wordt hij dus ook in onze westerse cultuur geïmplementeerd.