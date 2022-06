Mooie decoratie voor een kleine prijs

Hoe lijkt het jou om te wonen in een huis dat zo uit een interieurtijdschrift gesprongen lijkt? Geweldig toch! De keuken heeft de juiste proporties en de huishoudelijke apparaten zijn trendy. Ook de stoffering is goed gekozen, en de banken in huis combineren comfort en elegantie. Kortom, alles zou perfect zijn! Helaas leven we niet in een tijdschrift, maar in de echte wereld. En dat is fijn, want het dwingt ons om echt na te denken en creatief te zijn. Uiteindelijk is de beloning groot als we onze persoonlijke touch aan het interieur van ons huis kunnen geven. Er zijn een aantal handige manieren om je interieur helemaal top in te richten: door vintage design en upcycling (product krijgt nieuwe functie). Vooral dat laatste is een goede optie als je een krap budget hebt! Om je te inspireren hebben we een aantal handige ideeën voor je op een rijtje gezet. Kijk met ons mee.