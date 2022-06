Top 5 van de week: Moderne villa's en creatieve paasideeën!

De badkamer is meestal niet de grootste ruimte van de woning, om die reden hebben we voor jullie een artikel geschreven over enkele handige opbergideeën voor in de badkamer. Zo zien we hiernaast bijvoorbeeld een handige ladesysteem voor onder de wastafel. De lades bieden veel voordelen: de lades van kasten zijn over het algemeen extra groot, waardoor er veel dingen in kunnen worden opgeslagen. Om meer duidelijkheid en orde te creëren kunnen de laden worden voorzien van doosjes of afscheidingen. Mooi en erg handig! U leest er alles over in ons artikel over handige opbergruimte voor in de badkamer.