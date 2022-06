Typische decoratiefouten die je gemakkelijk kunt vermijden!

Zoals we al zeiden: de harmonie in een woning is heel belangrijk. Alle elementen die we kiezen, zowel decoratief als de meubels, apparaten etc moeten een gemeenschappelijke stijl hebben. Anders verzadigen we de omgeving. Dit is niet aan te raden om esthetische redenen, maar ook vanwege het gevoel dat we willen neerzetten: een harmonieus huis helpt degenen die er wonen meer te ontspannen. Vaak kunnen we niet kiezen voor één stijl voor ons huis en dus kiezen we voor een combinatie van verschillende stijlen. Natuurlijk is het veiliger om te kiezen voor één stijl want wanneer de stijlen niet bij elkaar passen ontstaat soms een rommelig geheel. Bij homify hebben we de verschillende stijlen apart ingedeeld en kun je foto's bekijken hoe je verschillende stijlen mooi met elkaar combineert.