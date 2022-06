15 kleine badkamers met natuursteen en hout – we love it!

Er is weinig zo mooi en sfeervol als de combinatie van hout en natuursteen in je badkamer. En we zien deze combinatie dan ook steeds vaker verschijnen. Je badkamer is er te klein voor? Nee hoor, ook in een kleine badkamer kun je deze combinatie op smaakvolle wijze toevoegen. We tonen je 15 voorbeelden van kleine badkamers met verschillende soorten combinaties van natuursteen en hout en laten zien hoe je dit op een fraaie wijze kunt mixen in je badkamerontwerp. Hout en natuursteen geven die prachtige warme natuurlijke sfeer aan je badkamer. Zo word je kleine badkamer een waar paradijsje. Laat je verleiden en kijk mee…