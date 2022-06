Oma's 6 Slimme Schoonmaaktrucs die Jouw Leven Makkelijker Maken

Wie wil er nu niet een frisse geur in huis? En er is niets heerlijker dan hiervoor een etherische olie te gebruiken en zo een heerlijke natuurlijke geurende woonkamer te creëren. Ook kun je dit mengsel goed gebruiken als spray om je tegels te reinigen (van de badkamer of het toilet) Ingrediënten: plantenspuit, een halve liter water, 4-5 druppels citroenolie en een theelepel puntje natriumbicarbonaat of epsom of bitterzout. Vermeng alle ingrediënten en voeg eventueel nog tea tree olie, rozemarijn olie of andere olie toe om de geur samen te stellen die jij aangenaam vindt en brandt het in een geurbrander.