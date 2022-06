Voor & Na: Renovatie van een Toscaanse villa

In het schilderachtige stadje Suvereto, gelegen in de Italiaanse provincie Toscane, vinden we het gebouw terug waar we het in dit artikel over gaan hebben. Groene weiden, statige bomen en spaarzame bebouwing domineren het beeld van deze streek, waar jaren geleden deze grote boerderij, omringd door boomgaarden, werd gebouwd. Na drie generaties en verschillende decennia werd het hoog tijd om dit gebouw, met een oppervlakte van 450 meter verdeeld over twee verdiepingen, onder handen te nemen. Het Italiaanse architectenbureau MC2 Architettura was verantwoordelijk voor de verbouwing en renovatie van dit historische gebouw. Ontdek hoe zij het gebouw nieuw leven in hebben geblazen, zonder de banden met het verleden te verbreken.